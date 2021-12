Foram apreendidos uma metralhadora, uma pistola; rádios comunicadores; colete balístico e drogas - Divulgação/PMERJ

Foram apreendidos uma metralhadora, uma pistola; rádios comunicadores; colete balístico e drogasDivulgação/PMERJ

Publicado 17/12/2021 13:46

Rio - Uma troca de tiros no Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, deixou dois suspeitos mortos e outros três presos, nesta sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí realizava um patrulhamento de rotina pela trilha da Rua Borda do Mato, quando foi atacada a tiros por um grupo de homens armados.



Ainda segundo a PM, os militares revidaram, dando início a um confronto. Após os tiros, dois homens foram encontrados baleados e foram socorridos para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiram aos ferimentos. Outros três foram encaminhados para a 20ª DP (Vila Isabel). Com eles, foram apreendidos uma metralhadora calibre 9mm; uma pistola calibre 40mm; três rádios comunicadores; um colete balístico e drogas.

A ação segue em andamento. Nas redes sociais, moradores relatam que há, pelo menos, cinco mortos na comunidade e lamentam a violência no local. "Só peço a Deus a proteção de todos nesse Andaraí, "tá" muito difícil morar aqui", escreveu uma pessoa. "Andaraí 'tá' difícil demais", desabafou mais um. "Andaraí pede paz", pediu outro.