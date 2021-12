Rio que corta Morro Agudo, em Nova Iguaçu - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

17/12/2021

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros interromperam as buscas por um menino que desapareceu após o temporal que caiu em Nova Iguaçu no fim da tarde de quinta-feira (16) por conta das condições climáticas. O jovem de 13 anos, identificado apenas como Lucas, teria caído em um trecho do Rio Botas que corta o bairro de Comendador Soares . Segundo a corporação, a chuva que caiu por volta das 15h desta sexta-feira (17) na Baixada Fluminense deixou a área instável.

Moradores da região afirmam que Lucas teria pulado no rio com amigos durante a chuva, uma brincadeira habitual entre as crianças da área. Os amigos saíram do local quando a chuva apertou, mas o adolescente não foi mais visto.

As equipes começaram os trabalhos ainda no início da noite de quinta, e devem retomar as buscas na manhã deste sábado. Cerca de 13 bombeiros atuaram no local, sendo três mergulhadores. O trecho do rio fica na região de Morro Agudo e é chamado por moradores de 'valão'.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a mãe do jovem, em desespero, pede ajuda para localizá-lo. Voluntários se uniram aos bombeiros em mutirão. "Quem puder vir me ajudar, estou em Morro Agudo. Quem tiver lanterna, corda, e puder vir, vou agradecer. Meu filho caiu seis horas da tarde. Todo mundo sabe que fecho na luta de todos, fechem na minha também", diz a mãe.