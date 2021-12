Bolsões d'água no Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Bolsões d'água no RioMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 17/12/2021 17:25 | Atualizado 17/12/2021 17:36



Rio - O município do Rio entrou em estágio de atenção às 16h36 desta sexta-feira devido a registros de chuva muito forte a forte nas estações Bangu (26,8 mm) e Saúde (20,6 mm), nas zonas Oeste e Portuária da cidade, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). Segundo o Alerta Rio, para próxima hora há previsão de chuva forte a muito forte principalmente na Zona Norte e Centro



A cidade estava em estágio de mobilização desde as 13h desta sexta-feira (17). O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

Seis sirenes foram acionadas em comunidades até este momento: Chacrinha (1), Liberdade (2), Matinha (1), Sumaré (2).

Diversos bairros da cidade estão sofrendo com bolsões d'água. Há pelo menos 29 deles espalhados pelo Rio. Na Ilha do Governador houve registro de bolsão d'água na Estrada do Dendê, na Praia da Bandeira. Na linha vermelha, na altura da Avenida Presidente Kennedy, sentido Baixada, também há registro de bolsões. Em Bangu, há bolsões na Rua Francisco Real. Segundo o COR, equipes foram acionadas para as ocorrências.

ILHA DO GOVERNADOR | ATENÇÃO, MOTORISTAS! BOLSÃO D'ÁGUA na Est. do Dendê, altura do n° 150, na Praia da Bandeira. Equipes acionadas.#zonanorte pic.twitter.com/k9HQ2sKIt0 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) December 17, 2021

Por conta dos bolsões d'agua, motoristas também encontram dificuldades com o trânsito na Rua Mariz e Barros, na Tijuca. Assim como na Rua Conde de Bonfim, altura da Rua José Higino. Também há ruas alagadas em São Cristóvão. Uma via precisou ser interditada no Campo de São Cristóvão.