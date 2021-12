Chuva no Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 17/12/2021 15:00 | Atualizado 17/12/2021 15:15

Rio - Apesar da chuva forte já ter atingido alguns bairros do Rio no começo desta sexta-feira (17), a previsão é de que ela continue atuando em algumas regiões. De acordo com o Centro de Operações (COR), núcleos de chuva que atuam em Duque de Caxias se deslocam em direção à Baia de Guanabara e poderão causar chuva em Irajá, Penha e Ilha. A previsão de pancadas rápidas de chuva moderada a forte em 15mim na próxima hora nestas regiões.

O tempo promete melhorar só na próxima segunda-feira (20). Neste sábado (18), o dia será de sol com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. A temperatura máxima prevista é de 27ºC, e a mínima de 21ºC.

No domingo (19) não será muito diferente. O tempo estará nublado e pode chover a qualquer momento. O termômetro promete 28ºC de máxima de 20ºC de mínima.

Já na segunda (20), o sol aparece menos tímido e não chove. A temperatura máxima será de 30ºC, e a mínima de 19ºC.

Às 13h desta sexta-feira (17), a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização , que é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto.

Trânsito

Segundo a Lamsa, que administra a Linha Amarela, por causa da chuva, há trânsito intenso na saída 5, Del Castilho, até a saída 7, Bonsucesso.

Já no sentido Barra, o trânsito é intenso na altura do Túnel da Covanca ao acesso da Ayrton Senna por causa de acúmulo de água.

Na Estrada do Galeão, sentido Linha Vermelha, altura do acesso à Ponte Nova, há uma faixa ocupada em decorrência de um bolsão d'água.