Distribuição de cestas basicas da ação da cidadania Natal sem Fome , no bairro da Gamboa zona Portuária do RioFábio Costa / Agência O Dia

Publicado 17/12/2021 13:52

Rio - As cestas de alimentos da campanha Natal Sem Fome, uma das maiores redes de solidariedade do país, começaram a ser entregues nesta sexta-feira, 17. Pelo Brasil todo, a meta da entidade responsável pela iniciativa, a Ação da Cidadania, é distribuir quase 2 mil toneladas de alimentos e fazer com que o Natal Sem Fome seja o maior dos últimos anos.

Trinta mil cestas serão oferecidas somente na cidade do Rio de Janeiro e os 300 comitês que já foram cadastrados (lideranças comunitárias, pequenas entidades, igrejas, etc.) devem buscar os alimentos na sede da entidade, na Gamboa, para distribuir em suas regiões. No ano passado, o número de cestas doadas na cidade foi de 26 mil.

“A gente está com uma expectativa boa de arrecadação”, disse Rodrigo "Kiko" Afonso, diretor-executivo da Ação da Cidadania. “O engajamento está sendo bem grande ao longo desses últimos dias. Esperamos chegar até o final do ano com um volume bastante significativo de doações para poder ampliar as distribuições ao longo de janeiro, porque a fome não pode esperar”, afirmou.

Em três dias de distribuição, o equivalente a quase oito milhões de refeições serão doados em todos os estados do Brasil. Cada cesta básica contém três quilos de feijão e de arroz, um quilo de macarrão, fubá e açúcar, além de uma garrafa de óleo.

Sebastião Jorge Fortunato, de 58 anos, que é líder comunitário da comunidade de Nova Maracá, no Juramentinho, Zona Norte do Rio, diz que é muito grato pela ajuda da Ação da Cidadania. “Somos muito gratos, porque ali (em Thomaz Coelho) tem uma comunidade conhecida como Favela da Galinha, onde tem um pessoal extremamente carente. Essa ajuda, chegando nesse tempo, significa que eles vão ter alguma coisa para comer nesses dias de Natal”, conta.

A edição do Natal Sem Fome de 2021 homenageia a "Fábula do Beija-Flor”, uma das histórias contadas pelo fundador Herbert de Souza, o Betinho. Na fantasia, um pássaro tenta apagar um incêndio na floresta carregando água em seu bico. Mesmo sabendo que sozinho não consegue, ele dá o exemplo para os outros animais ao fazer a sua parte.

É o que lembrou Almira Nunes Gonçalves, representante da creche comunitária Mães Trabalhadoras, do bairro de Ipiíba em São Gonçalo. “A Ação da Cidadania vem trazendo muita esperança, porque quem tem fome, tem pressa. Nós somos um beija-flor!”, disse.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno