Publicado 18/12/2021 00:00

O tema ambiental nunca foi uma questão ideológica e o Brasil não pode cair nas armadilhas desse jogo. Cada notícia negativa repercute no exterior e se torna mais um obstáculo para atrair investimentos. Nossa terra é rica. Sendo cuidada, trará ainda mais retorno.

A semana termina com números preocupantes relacionados ao surto de Influenza. É rara a família onde algum membro não esteja com quadro de gripe forte e febre. Nesse cenário, duas medidas são fundamentais: vacinar-se e cuidar do outro. Se estiver com sintomas, fique em casa.