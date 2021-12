Polícia Militar prende dois homens após assalto na Tijuca - Divulgação

Publicado 17/12/2021 14:25

Rio - Dois criminosos foram presos, nesta sexta-feira, após roubar a bolsa de uma mulher e arrastá-la pela calçada entre as ruas Haddock Lobo e Professor Gabizo, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. Na fuga, usando uma motocicleta, a dupla atropelou outra vítima. As vítimas têm estado de saúde estável.



Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) patrulhavam a região, quando presenciaram o crime. A equipe conseguiu interceptar os criminosos em seguida.

Todos os envolvidos foram encaminhados à UPA Saens Pena e após atendimento, apresentaram a ocorrência na 19ª DP (Tijuca), onde os acusados ficaram presos.