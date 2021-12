Equipes da polícia montada vão ter um posto entre Ipanema e Copacabana - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Equipes da polícia montada vão ter um posto entre Ipanema e CopacabanaFoto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 17/12/2021 16:17

Rio - A Zona Sul do Rio vai ganhar um reforço à Operação Verão em diversos pontos da orla carioca. A rotina de turistas e moradores da região será impactada com a instalação do Carro Comando na praia do Arpoador e a presença equipe da polícia montada na Rua Francisco Otaviano, entre Copacabana e Ipanema.

Além disso, a Polícia Militar vai implementar pontos eletrônicos em 12 hotéis da orla de Copacabana. Através desse dispositivo, policiais militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) vão manter contato com a administração dos hotéis para entender as demandas de segurança. O programa vai ser estendido, ainda durante a temporada de versão, a hotéis localizados em outras áreas da Zona Sul e Oeste.

Secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires explicou que o reforço segue a diretriz do Governo do Rio, que vê o turismo como uma estratégia para a retomada do desenvolvimento econômico. "Em todos os grandes centros turísticos do mundo, há um policiamento diferenciado para oferecer sensação de segurança aos visitantes nacionais e estrangeiros", afirmou o coronel Henrique.

A operação também reativou o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), com o Ministério Público do Estado Rio de Janeiro (MPRJ) para dar segurança jurídica às ações de policiamento. O MPRJ vai passar a ter acesso a todas as ocorrências registradas pela Polícia Militar.