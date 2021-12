Polícia Civil bobinas de aço durante operação na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 17/12/2021 15:33

Rio - Em três dias da Operação Captura III, agentes das delegacias do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) prenderam 62 pessoas em 13 municípios da Baixada Fluminense. A ação, que iniciou na terça-feira (14) e encerrou na última quinta-feira (16), tinha como objetivo prender acusados de roubos, furtos, receptação, tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. Cerca de 150 agentes participaram da ação. Na primeira edição da Operação Captura os agentes prenderam 37 pessoas. Já na segunda, 49 autores de diversos crimes foram presos.



Pastor é preso em Magé acusado de abusar sexualmente de 10 mulheres. Divulgação.

As investigações começaram no início deste mês, após denúncia de uma vítima. Ela relatou ter sido abusada sexualmente durante uma sessão de hipnose no consultório do pastor, localizado em Piabetá, no município de Magé. Ao saber do ocorrido, outra vítima procurou a delegacia e relatou a violência sofrida.Em depoimento, contou que era membro da igreja e que, durante uma reunião com jovens, o pastor a convenceu a fazer terapia e psicanálise. A mulher disse que foi abusada sexualmente diversas vezes durante as consultas. Após os registros, os agentes descobriram que o acusado planejava fugir para Brasília. Com a prisão decretada pela Justiça, ele foi capturado.