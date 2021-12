Investigação foi realizada pela 66ªDP (Piabetá) - Reprodução / Google Steet View

Publicado 17/12/2021 10:44 | Atualizado 17/12/2021 11:15

Rio - Um pastor da Assembleia de Deus, de 59 anos, foi preso nesta quinta-feira, acusado de estuprar frequentadoras de sua igreja através de sessões de hipnose em seu consultório. Ele se apresentava como psicanalista e sexólogo, além de líder religioso.



De acordo com a 66ªDP (Piabetá), responsável pela investigação, uma vítima relatou que frequentava a Assembleia de Deus de Jardim Primavera, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foi convencida pelo pastor, presidente da unidade, a fazer algumas sessões de psicanálise em seu consultório, no Centro de Piabetá. O crime foi registrado na unidade no último dia 1º de dezembro.

A vítima contou que após ser submetida a hipnose foi abusada sexualmente. A fiel contou o episódio em casa e depois, acompanhada de seus pais, encontraram com o pastor na sede da igreja, onde o mesmo pediu desculpas, se disse arrependido e pediu que orassem por ele.



Após saber do caso, uma segunda vítima procurou a delegacia para denunciar o pastor. Segundo ela, que também frequentava a mesma igreja, em uma reunião, realizada para debater a liderança do grupo de jovens, ela também foi convencida a realizar sessões de terapia no mesmo consultório. A vítima contou que foi abusada sexualmente diversas vezes durante as consultas e em uma delas, a jovem contou que ao abrir os olhos percebeu que o pastor estava nu. Segundo ela, a coragem em denunciar as violências sofridas cresceu quando soube que outra mulher o havia denunciado.



A delegacia de Piabetá apurou que o homem planejava fugir para Brasília e conseguiu capturá-lo nesta quinta-feira.