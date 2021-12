Rio que corta Morro Agudo, em Nova Iguaçu - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 17/12/2021 08:12 | Atualizado 17/12/2021 11:08

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas por um menino que desapareceu após o temporal que caiu em Nova Iguaçu no fim da tarde de quinta-feira (16). O jovem de 13 anos, identificado como Lucas, teria caído em um trecho do Rio Botas que corta o bairro de Comendador Soares.

Moradores da região afirmam que Lucas teria pulado no rio com amigos durante a chuva, uma brincadeira habitual entre as crianças da área. Os amigos saíram do local quando a chuva apertou, mas o adolescente não foi mais visto.

As equipes começaram os trabalhos ainda no início da noite de quinta, e realizam novas buscas na manhã desta sexta. Cerca de 12 bombeiros estão no local, sendo três mergulhadores. O trecho do rio fica na região de Morro Agudo e é chamado por moradores de 'valão'. Em vídeos que circulam nas redes sociais, a mãe do jovem, em desespero, pede ajuda para localizá-lo. Voluntários se uniram aos bombeiros em mutirão.

"Quem puder vir me ajudar, estou em Morro Agudo. Quem tiver lanterna, corda, e puder vir, vou agradecer. Meu filho caiu seis horas da tarde. Todo mundo sabe que fecho na luta de todos, fechem na minha também", diz a mãe.

A forte chuva que caiu no fim da tarde de quinta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, derrubou um muro em cima de um carro, na Rua Ivan Vigné. Ainda não há informações de feridos no local. De acordo com imagens enviadas por um leitor do DIA, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva.

A cidade de Nova Iguaçu segue em estágio de atenção.