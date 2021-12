PMs tentam encontrar adolescente que foi sequestrado - Reprodução

Publicado 17/12/2021 17:54 | Atualizado 17/12/2021 18:21

Rio - O adolescente que estaria sendo mantido refém por traficantes de drogas da Comunidade do 48, em Bangu , foi socorrido por populares para o Hospital Albert Schweitzer. A informação é da PM, que realizou uma operação emergencial na região, na tarde desta sexta-feira, para checar a denúncia de que o jovem teria sido sequestrado pelos criminosos. Segundo a PM, o adolescente foi levado ferido para o hospital.

A PM não informou se há registro de feridos, presos ou apreensões na operação. Segundo a corporação, o policiamento segue reforçado na região e policiais do 14º BPM (Bangu) estão prestando atendimento aos familiares.

A região passa por disputa entre traficantes de drogas de facções rivais. Os confrontos na região acontecem desde a última sexta-feira. Relatos dão conta de que traficantes do Comando Vermelho invadiram as favelas 48 e Santo André, e os criminosos da região, que eram dominados pelo Terceiro Comando Puro (TCP), fugiram para outras favelas da Zona Oeste.

Na quinta-feira, a PM também fez uma operação na região. A ação aconteceu após um intenso confronto entre os bandidos, que começou ainda na madrugada. Três veículos foram incendiados durante a disputa. Houve confronto com a PM e os policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam um fuzil e uma granada dentro de uma casa abandonada na comunidade do 48. Segundo a polícia, o local tinha vestígios de abrigo de criminosos.