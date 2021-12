PMs tentam encontrar adolescente que foi sequestrado - Reprodução

Publicado 17/12/2021 11:37

Rio - Policiais militares do 14º BPM (Bangu) realizam, nesta sexta-feira (17), uma operação emergencial na comunidade do 48, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, para localizar um adolescente que, segundo denúncias, foi sequestrado por traficantes durante uma guerra entre facções rivais. De acordo com a Polícia Militar, as equipes estão em contato com a família do jovem, "dando todo o suporte, amparando e empregando todos os meios necessários para que o adolescente seja localizado."