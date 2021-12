Ao menos três veículos foram incendiados - Reprodução/Redes Sociais

Ao menos três veículos foram incendiadosReprodução/Redes Sociais

Publicado 16/12/2021 14:07

Rio - Policiais do 14º BPM (Bangu) realizam uma operação emergencial desde as 8h30 desta quinta-feira (16) nas comunidades 48, Sapo e Santo André, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A ação acontece após um intenso confronto entre facções rivais pelo controle da região, que começou ainda na madrugada e assustou moradores. Os militares atuam no local com o apoio de um veículo blindado. Ainda não há informações de presos ou apreensões.



De acordo com a Polícia Militar, a situação foi estabilizada por volta das 9h40. Relatos dão conta de que traficantes do Comando Vermelho invadiram as favelas 48 e Santo André, e os criminosos da região, que dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), fugiram para favelas da Zona Oeste comandadas pela facção. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que ao menos três veículos foram incendiados durante a disputa. As chamas provocaram nuvens de fumação escura. Confira.



O Bicho

tá pegando no 48 Santo André em Bangu RJ pic.twitter.com/Bu5nrO9jZh — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) December 16, 2021

Rua Tibagi em Bangu . Próximo a comunidade do 48 . Bangu pic.twitter.com/xi0zpZ12dG — INSTA:@Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) December 16, 2021

Por conta dos tiros, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Alexander Fleming e as Clínicas da Família Kelly Cristina, Sandra Regina e Mário Dias suspenderam as atividades externas. Os demais serviços não foram paralisados. Apesar de todas as unidades da rede municipal de ensino da região estarem funcionando normalmente, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) informou que há baixa frequência.