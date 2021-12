Portal dos Procurados - Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Portal dos ProcuradosFoto: Divulgação / Portal dos Procurados

Publicado 16/12/2021 20:53

Rio - O Portal dos Procurados pede informações que possam levar à prisão de cinco suspeitos de articular a invasão nas comunidades do Quitungo, Guaporé, Dourados e Tinta, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio. Os homens são identificados como Wilton Carlos Rabello de Quintanilha, o Abelha ou Lapa, de 49 anos; Edgard Alves de Andrade, o Doca da Penha, de 51 anos; Pedro Paulo Guedes, o Pedro Bala ou Urso, de 39 anos e Bruno Minné Barbosa, o Bruninho 57, de 23 anos.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), eles estariam ligados ao Comando Vermelho. Eles também seriam líderes do tráfico de drogas que atua no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio.

Durante a invasão ao Quitungo, uma das vítimas, apontada como parte da milícia, teria sido executada a mando dos criminosos. Agentes da DHC acreditam que, para aumentar o território, os traficantes do Complexo da Penha matavam milicianos e pessoas ligadas à milícia.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos traficantes envolvidos na Guerra do Quitungo, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).