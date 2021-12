Cidade do Rio volta ao estágio de mobilização às 19h30 desta quinta-feira (16) - Fabio Costa / Agência O DIA

Publicado 16/12/2021



Rio - A cidade do Rio voltou a entrar em estágio de mobilização, às 19h30 desta quinta-feira, devido à redução dos acumulados de chuva e sem previsão de chuva forte para as próximas horas. O município estava em Estágio de Atenção, o terceiro nível em uma escala de cinco, desde as 17h10, com registros de diversos transtornos.

No momento, o Radar Meteorológico do Sumaré apresenta núcleos de chuva fraca atuando na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Para as próximas horas, há previsão de chuva fraca a moderada isolada. O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade.



Previsão do tempo para os próximos dias

De acordo com o Sistema Alerta Rio, até o final desta quinta-feira, o predomínio será de céu nublado com pancadas de chuva isolada no período da noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova em torno de 5 mm nesse período.



Na sexta-feira (17), o tempo segue instável, com previsão de chuva fraca a moderada durante a tarde e noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova 10 mm nesse período.

No sábado (18) e no domingo (19), ventos úmidos do oceano irão manter a nebulosidade e o tempo instável no Rio. A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com chuva fraca a moderada, isolada, a qualquer momento do sábado (18) e chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã de domingo (19). Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova 5 mm em cada um desses dias.



A segunda-feira (20/12), será de predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva no município do Rio de Janeiro.

Reflexos da forte chuva na cidade do Rio

Por causa da forte chuva que atingiu a cidade nesta quinta (16), as sirenes foram acionadas nas comunidades Comandante Luis Souto (Praça Seca) e Sapê (Vicente de Carvalho). A Defesa Civil está em contato com as lideranças comunitárias para identificar ocorrências emergenciais.

DIA, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva. A forte chuva derrubou um muro em cima de um carro, na Rua Ivan Vigné , em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com imagens enviadas por um leitor do, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva.

Muro cai em cima de carro estacionado no Centro de Nova Iguaçu

