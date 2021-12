Carro soterrado na Rua Ivan Vigné, no Centro de Nova Iguaçu - Reprodução

Rio - A forte chuva que cai desde o fim da tarde desta quinta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, derrubou um muro em cima de um carro, na Rua Ivan Vigné. Ainda não há informações de feridos no local. De acordo com imagens enviadas por um leitor do DIA, é possível ver que até a cerca de uma residência, que ficava acima do muro, despencou com a força da chuva. Em um outro ponto da cidade, próximo ao túnel de Nova Iguaçu, no Centro, moradores registraram carros sendo arrastados pela água da chuva.

Veja como era o local antes do muro desabar:

Rua Ivan Vigné, em Nova Iguaçu Divulgação

Bolsões d'água em Nova Iguaçu após forte chuva.

Bolsões d'água em Nova Iguaçu após forte chuva.

Rua Bernardino de Melo, próximo ao fórum de Nova Iguaçu.

