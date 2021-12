Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírus Reprodução

Publicado 16/12/2021 17:26

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.349.569 casos confirmados e 69.308 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5 novos casos e 5 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,14%, a maior do país.



Entre os casos confirmados, 1.279.522 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 9,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 7,5%.

Pelo quarto dia seguido, o Painel de Monitoramento da Covid-19 não pode ser atualizado por causa da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde. "A Secretaria de Estado de Saúde informa que a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde impossibilitou a total atualização dos dados", explicou a SES.



Na madrugada de segunda-feira, funcionários da pasta ficaram sem acesso ao e-mail corporativo, a rede de telefonia e a intranet. Segundo o portal R7, os servidores foram surpreendidos com o bloqueio do sistema e não conseguiram acessar sequer os usuários dos computadores para atualizar informações sobre a pandemia da covid-19, atender a demanda dos estados e avaliar informações de saúde em geral.

Liberação de máscaras em academias

O projeto define que os frequentadores desses espaços devem apresentar o comprovante de vacinação completo e respeitar as regras de distanciamento social. De acordo com o deputado, a iniciativa prevê atender às demandas sociais em relação à pandemia. "O que se busca é apenas aumentar a qualidade de vida dos cidadãos fluminenses, diante das várias limitações e dificuldades que já se está vivendo, desde que todas as medidas de segurança sejam tomadas, evitando assim a propagação da doença”, afirmou.