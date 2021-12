Hospital Federal de Bonsucesso - Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 16/12/2021 15:01

Rio - Parte da tubulação de oxigênio, próximo a maternidade do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, foi danificada durante uma reforma, na tarde desta quinta-feira. Segundo relatos, alguns pacientes se assustaram com o rompimento, mas a situação já foi controlada.

O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para a ocorrência. Procurada, a assessoria da unidade ainda não se manifestou.