Apesar do tempo chuvoso, as temperaturas seguem altas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/12/2021 13:38 | Atualizado 16/12/2021 13:39

Rio - A cidade do Rio tem previsão para este fim de semana de tempo nublado e chuvoso. De acordo com o Alerta Rio, de sexta até domingo o tempo seguirá fechado com chuva fraca a moderada a qualquer momento.

Ainda segundo o Alerta Rio, nesta sexta-feira, o céu já amanhece com muitas nuvens e vento fraco a moderado. Apesar do tempo chuvoso durante a tarde e à noite, as temperaturas seguem altas, com máxima de 35ºC e mínima de 22ºC.

No sábado, chove a qualquer momento, com ventos moderados e mesma temperatura do dia anterior. No domingo a chuva cairá durante a madrugada e a manhã, e o termômetro sofre uma leve queda de temperatura, com máxima de 33ºC e mínima de 18ºC.

Na segunda-feira o tempo volta a fica ensolarado, sem possibilidade de chuva.