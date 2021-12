Veículos contam com uma tecnologia inédita de blindagem nos para-brisas - Marcos Porto/Agencia O Dia

Veículos contam com uma tecnologia inédita de blindagem nos para-brisas Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 16/12/2021 13:13

Rio - A Polícia Civil recebeu, nesta quinta-feira (16), um reforço de 62 viaturas que serão usadas em delegacias de todo o estado e visam o restabelecimento operacional da instituição. O investimento para a renovação da frota foi de cerca de R$20 milhões e os veículos contam com uma tecnologia inédita de blindagem nos para-brisas e são contra tiros de fuzil, para garantir mais segurança aos agentes.

"Estas novas viaturas vão reforçar delegacias de todo o estado, incluindo Niterói, São Gonçalo, a Baixada Fluminense e o interior, além das especializadas. Isso mostra que nossa gestão é para todo o Rio de Janeiro, não foca em determinadas regiões e tem o objetivo de melhorar a segurança pública", afirmou o governador do Rio, Cláudio Castro, durante a entrega na Academia de Polícia Civil Sylvio Terra (Acadepol), no Centro do Rio.

Os veículos são no estilo picape, com 20 deles destinados à Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), outros 40, sendo 20 deles caracterizados, vão para para delegacias distritais e especializadas, e 20 descaracterizadas serão usadas em ações de inteligência policial, além de duas com padrão antibombas.

"Os novos automóveis vão facilitar a mobilidade dos agentes em terrenos de difícil acesso. O governo estadual dá prosseguimento ao plano de investimentos na polícia judiciária", afirmou o secretário de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski.

Centros esportivos

Na cerimônia de entrega, foi assinado um termo de cooperação técnica entre as Secretarias de Polícia Civil e de Esporte, Lazer e Juventude para a instalação de centros esportivos para atender crianças e adolescentes. Um dos núcleos vai funcionar nas instalações da Acadepol para atender à comunidade infanto-juvenil do entorno, além de policiais civis e seus dependentes.

"Esta iniciativa mostra, na prática, como a integração e o diálogo funcionam. A ação das duas secretarias resultou neste belo projeto que vai incluir a população, principalmente o público infanto-juvenil. As crianças terão a oportunidade, ao conviverem com os policiais civis, de escolherem o melhor caminho", disse o governador.

No projeto estão previstos, além da academia, a revitalização da piscina, criação de uma sala de pilates, salas de atendimento nutricional e psicológico. Haverá, ainda, a instalação de um segundo centro esportivo, na Cidade da Polícia, onde o atendimento será exclusivo aos policiais civis e dependentes. A estrutura prevê uma academia de musculação e espaço para treinos funcionais e voltados para a reabilitação dos agentes.

Os espaços são cedidos pela Polícia Civil e os recursos humanos para as atividades físicas ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. “Vamos trazer crianças e adolescentes para praticar esportes. Isso aproxima a população da Polícia Civil e pode mudar a referência de vida daqueles meninos e meninas. Será a educação pelo esporte”, reforçou Turnowski.

"Vamos revitalizar os equipamentos esportivos, com destaque para a piscina, além de fornecer os materiais necessários para as atividades. O local vai atender, além dos policiais e seus dependentes, a comunidade do entorno, com ênfase nas crianças e adolescentes", completou o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca.