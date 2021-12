Publicado 17/12/2021 00:00

A área econômica do governo pediu R$ 2,5 bilhões para reajustar os salários dos servidores no ano eleitoral de 2022. Não se trata de discutir se algumas categorias merecem o aumento. O necessário é debater a legalidade da medida e a capacidade do contribuinte suportar mais esse fardo.

Ter novas regras para empresas do Simples Nacional renegociarem suas dívidas é vital para micro e pequenos empresários, que foram muito atingidos e pouco apoiados. É bom para as empresas e uma saída para o governo receber o valor que lhe é devido. É bom para todos.