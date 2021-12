Defesa Civil recebeu 13 chamados da população em duas horas - Divulgação

Publicado 16/12/2021 21:01

Rio - A Defesa Civil do Rio recebeu 13 chamados da população, entre 17h e 19h50 desta quinta-feira, por meio da Central 1746 e do telefone 199. Desses, quatro foram classificados como emergenciais, mas nenhum com gravidade. Entre os chamados estão pedidos de vistoria após queda de estrutura, ameaça de deslizamentos, rachaduras em imóveis, entre outros.



Os agentes receberam chamados dos bairros Santa Cruz, Campo Grande, Ipanema, Praça Seca, Engenho Novo, Del Castilho, Guadalupe, Marechal Hermes, Quintino, Recreio e Bento Ribeiro.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu, em todo o Estado do Rio, 11 chamados no mesmo período. Foram oito pedidos de cortes de árvores, uma inundação, uma ameaça de queda de teto e uma queda de teto.

Sirenes acionadas

A Defesa Civil do Rio também acionou nesta tarde as sirenes do Sistema de Alerta nas comunidades Comandante Luiz Souto (Praça Seca) e Sapê (Vicente de Carvalho) por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade.



Nessas comunidades, a quantidade de chuva ultrapassou o limite de 40 milímetros em uma hora, determinado pelo protocolo de acionamento das sirenes: Comandante Luiz Souto (47,8mm), e Sapê (41,2mm). A Defesa Civil está em contato com as lideranças comunitárias desses locais para garantir o atendimento em caso de ocorrências emergenciais.



Às 16h22, foram enviados alertas por SMS com a previsão de chuva forte para toda a cidade do Rio, com base na leitura meteorológica feita pelo do Alerta Rio.

Congestionamento no trânsito é maior que o dobro em três semanas



Segundo o Centro de Operações Rio (COR), foi registrado 262 km de congestionamento às 18h , maior que o dobro em três semanas pro horário, que a média era 102 km. Neste momento, permanece a tendência de redução dos acumulados de chuva, com previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados para as próximas horas.