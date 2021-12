O estilista Beto Neves, à esquerda, e a sobrinha Manoela - Reprodução Facebook

O estilista Beto Neves, à esquerda, e a sobrinha ManoelaReprodução Facebook

Publicado 16/12/2021 13:28

Rio - A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, na terça-feira (14), manter a decisão que inocenta o advogado Michel Salim Saud, acusado de planejar a morte de três familiares do estilista Beto Neves, fundador da grife Complexo B. Saud tinha recebido a decisão favorável em júri popular de 2019, e o STJ manteve a decisão.

Em agosto de 2013, a mãe, a sobrinha e o noivo da sobrinha de Beto Neves foram encontrados mortos na casa da mãe, em São Gonçalo. À época, a denúncia acusava Michael Salim Saud de ter mandado matar as três pessoas por vingança. Ele foi marido da irmã de Beto, de quem havia separado cinco anos antes, em 2008.

O caso foi a júri popular em 2019, mas o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) havia anulado o julgamento. O STJ decidiu manter a sentença, que na época absolveu o advogado. A Turma do STJ entendeu que "quando existe divergência entre teses no Tribunal do Júri, este pode optar por aquela de seu convencimento. No caso, a versão apresentada pela defesa encontra amparo nos depoimentos coletados em Plenário e por diversos elementos de prova produzidos durante a instrução processual"