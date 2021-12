Tubulação estourada causou o alagamento de bairro em Nova Iguaçu - Reprodução/TV Globo

Publicado 16/12/2021 11:23 | Atualizado 16/12/2021 11:25

Rio - Uma tubulação de alta pressão rompeu na manhã desta quinta-feira (16) no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Devido ao incidente, algumas vias e casas acabaram sendo invadidas pela água.

O alagamento ocorreu na parte mais alta do bairro, o que colaborou para que a água se espalhasse para outras ruas mais baixas.

Em nota, a concessionária Águas do Rio informou que equipes já estão no local para verificação e reparo da tubulação. A empresa também garantiu o atendimento à população afetada.

A Prefeitura de Nova Iguaçu afirmou que equipes da Defesa Civil da cidade estão no local para avaliar a situação. "A Secretaria de Assistência Social do município e a Guarda Ambiental Municipal estão prestando auxílio para avaliar as necessidades dos moradores", completou a nota.