Panda também vai responder por crimes de homicídio e associação criminosa - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/12/2021 10:32

Rio - Apontado pela polícia como o chefe do tráfico da comunidade Cruzada São Sebastião, na Zona Sul do Rio, Allan Augusto de Oliveira, o Panda, de 34 anos, foi preso, na manhã desta quinta-feira, por agentes da Desarme, 44ª DP (Inhaúma) e 14ª DP (Leblon).



Através de dados de inteligência, os policiais descobriram a localização de Panda num dos acessos de uma comunidade do Engenho da Rainha, na Zona Norte. O suspeito não reagiu a prisão e foi apreendido com ele uma pistola calibre 40.



De acordo com investigações, Panda é irmão do também traficante Edmar Manoel de Oliveira Júnior, conhecido como Urso, e divide com ele a gestão das atividades criminosas da comunidade Cruzada São Sebastião.



Contra Panda também havia dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e associação criminosa.