Publicado 16/12/2021 10:26

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) iniciou seu processo seletivo para preencher 6.322 vagas para novos alunos em 2022. As oportunidades são para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Técnico de Nível Médio e Ensino Superior (Licenciatura e Tecnólogo). As inscrições acontecem até o dia 31 de dezembro, exclusivamente pela internet.

Na categoria do Ensino Técnico de Nível Médio, estão sendo oferecidas cerca de 4.790 vagas distribuídas nas modalidades: integrada, concomitância externa e subsequente. Entre os cursos estão os de Informática, Administração, Teatro, Enfermagem, Mecânica, Rede de Computadores, Telecomunicações, Logística, Dança, Eletrônica, Edificações e entre outros."Só com a educação que iremos transformar a vida das pessoas e da sociedade. Todos esses cursos oferecidos, desde o ensino médio até o superior, irão preparar os nossos futuros profissionais para executarem com excelência toda atividade escolhida pelos alunos", afirma o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Serginho.A Formação Geral possui 95 oportunidades distribuídas pelo Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) e pelo Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), incluindo a educação de jovens e adultos (Emeja).Para o Ensino Superior estão destinados 580 lugares, oferecidos nas Faeterjs e nos Institutos Superiores, para os cursos tecnólogos de Processos Gerenciais, Gestão Ambiental, Sistema de Informação, Logística, Tecnologia da Informação e da Computação e Sistemas para Internet com foco em Empreendedorismo Digital, além de Licenciatura em Pedagogia.A Educação Infantil e o Ensino Fundamental estão com um total de 427 vagas direcionadas aos Cap's dos Institutos Superiores de Educação. Também existem 256 oportunidades destinadas à modalidade de Ensino Fundamental Integral em horário integral."Os cursos oferecidos pela Faetec são responsáveis pelo ingresso de seus alunos no mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente. Ter uma formação com a Fundação faz com que egressos estejam preparados para encarar tudo o que pode vir aparecer em seu futuro profissional", ressalta o presidente da Faetec, João Carrilho.A seleção destinada à Educação Infantil e Formação Geral não possui taxa de inscrição, sendo realizada por meio de um sorteio, no qual será atribuído ao candidato um número da sorte não repetitivo com o qual concorrerá. Já as demais categorias terão uma taxa de inscrição no valor de R$ 16 e a aplicação de uma prova objetiva no dia 23 de janeiro.As inscrições ocorrem até o dia 31 de dezembro, exclusivamente pela internet na página da empresa organizadora do concurso, Legalle . Os interessados também podem ter acesso ao edital por meio da página da fundação.