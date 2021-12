Denise Bergon, freira que desafiou o nazismo e salvou crianças - Reprodução

Denise Bergon, freira que desafiou o nazismo e salvou crianças

Publicado 16/12/2021 07:18 | Atualizado 16/12/2021 13:59

Rio - A operação Bergon , realizada nesta quinta-feira, dia 16, para desarticular células nazistas em sete estados brasileiros foi assim denominada em homenagem a Denise Bergon (1912-2006), freira francesa que salvou 83 crianças judias durante a 2ª Guerra Mundial (1939-1945).

De acordo com o livro 'Churches and the Holocaust' (Igrejas e o Holocausto, em tradução livre), de Mordecai Padiel, Denise escondeu as crianças judias na escola católica do convento Notre Dame de Massip em Capdenac, a 150 km de Toulouse, na França.

Arriscando sua vida, Denise convenceu seus superiores a desafiar o nazismo, que havia se instalado com o governo de Vichy, regime político instaurado no país após a ocupação alemã durante guerra. Os nazistas estabeleceram leis nas quais judeus eram detidos, tinham seus bens confiscados e eram enviados a campos de concentração.

Durante o Holocausto, nome dado ao genocídio em massa de judeus durante a 2ª Guerra Mundial, seis milhões foram mortos, inclusive crianças. No Brasil, apologia ao nazismo é crime, de acordo com a Lei 7.716, o que engloba fabricar, comercializar e distribuir símbolos para a sua divulgação. Mesmo assim, 76 anos após o fim da II Guerra Mundial, que resultou na queda da Alemanha nazista, há o aumento de simpatizantes das ideias genocidas e racistas de Adolf Hitler, líder do regime

O nome de Bergon foi inserido no Museu do Holocausto, em Israel, como um dos Justos Entre as Nações, reconhecimento dado a não-judeus que ajudaram judeus durante o período nazista.