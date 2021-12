Material apreendido e presos da Operação Bergon começam a chegar na Cidade da Polícia - Reginaldo Pimenta

Publicado 16/12/2021 09:28 | Atualizado 16/12/2021 13:54

Rio- Apelidado de "Lucille", no famoso seriado americano "The Walking Dead", um taco com arame farpado, semelhante ao da obra fictícia, foi encontrado na residência de um dos suspeitos de participação em grupos neonazistas durante a Operação Bergon, realizada na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Dentre os materiais apreendidos estão facões, armas, arco e flecha, facas, machadinhas e uniformes militares. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou livros que falam sobre a vida de Adolf Hitler, líder do nazismo. Em outra residência, a suástica, um dos símbolos mais conhecidos do nazismo, estava desenhada em portas e paredes.

A Operação Bergon acontece nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, os suspeitos estariam disseminando ódio nas redes sociais e dispostos a praticar atos de violência, como lesões corporais e até homicídios contra as vítimas. Quatro pessoas foram presas.

A ação é resultado de sete meses de investigação da Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), especializada da Polícia Civil do Rio, e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado).

De acordo com Michel Gherman, coordenador do núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, grupos neonazistas tem crescido cada vez mais no sudeste do Brasil e são entre dezenas e centenas no Rio de Janeiro. No Brasil, esse número pode chegar a milhares, de acordo com o pesquisador.

"O Brasil é o país que teve o maior crescimento de neonazistas no mundo entre 2018 e 2021. É um crescimento fora de série, que marca uma tensão de entender o que está acontecendo".

Em 15 anos, a SaferNet Brasil recebeu e processou 248.107 denúncias anônimas de neonazismo envolvendo 28.598 páginas (URLs) distintas (das quais 24.292 foram removidas) escritas em sete idiomas e hospedadas em 1.208 domínios diferentes, de 55 diferentes TLDs e conectados à Internet através de 1.694 números IPs distintos, atribuídos para 37 países em 4 continentes.