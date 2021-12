Prefeitura do Rio registra queda da procura de pacientes com sintomas de gripe - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 16/12/2021 11:04

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou na manhã desta quinta-feira que a cidade do Rio registrou uma queda da procura de pacientes com sintomas de influenza. Segundo os dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), a maioria dos casos graves da doença em 2021 foram em pessoas não vacinadas na última campanha

"Foi observada uma queda de 16% no número de atendimentos de pacientes com síndrome gripal nas unidades de urgência e emergência em relação à semana passada", disse a SMS através de uma nota.

Ao longo de 2021, o estado do Rio registrou 430 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza. Entre os casos, 104 foram em pessoas que não se vacinaram e 46 em imunizados. A vacinação foi ignorada ou não informada em 280 casos.

Vacinação

Após uma semana sem doses, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, retomou nesta quinta-feira a vacinação contra a gripe. A prefeitura informou que recebeu 4.600 doses, mas "em função do quantitativo limitado de doses, a vacinação poderá ser encerrada antes do horário programado, com o término dos estoques nas unidades".



A Prefeitura de Mesquita disse que foram disponibilizadas nesta manhã 1.000 doses para o município, que já estarão liberadas nas unidades básicas de saúde nesta sexta-feira.

Nilópolis vai receber somente 1.200 doses, "o que não garante a retomada da vacinação para o total da população, somente para integrantes do grupo prioritário", segundo nota da secretaria de Saúde. O município classifica a situação da influenza como um surto.

Belford Roxo segue com a imunização suspensa por falta de doses.

Epidemia

Na terça, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou que a Região Metropolitana do Rio vive uma epidemia de gripe. De 17 a 23 de novembro, antes do surto de influenza, as 18 UPAs da rede estadual localizadas na capital fluminense tiveram uma média de 196 atendimentos por síndrome gripal por dia. Já entre 1º e 8 de dezembro, o número passou para 3.899 atendimentos diários.

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói disse que, nas duas últimas semanas, as unidades de urgência e emergência tiveram um aumento de 46% nos atendimentos.



Em São Gonçalo, há registros de aumento em casos de gripe desde o fim de novembro, mas que segue vacinando. O município informou ter imunizado 35% da população.

"A SES reforça que as formas de prevenção à gripe e à covid-19 são as mesmas: uso de máscaras em locais fechados e abertos com aglomeração, utilização de álcool em gel, lavar as mãos com frequência, e distanciamento social", informou a pasta.