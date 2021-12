PMs apreenderam uma pistola e um simulacro - Reprodução

PMs apreenderam uma pistola e um simulacroReprodução

Publicado 16/12/2021 11:01 | Atualizado 16/12/2021 13:59

Rio - Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas do 20º BPM (Nova Iguaçu) prenderam oito suspeitos, na manhã desta quinta-feira (16), durante uma operação na comunidade do Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam um patrulhamento quando encontraram os homens portando uma pistola, um simulacro de arma, um rádio comunicador, além de drogas. Ainda não há registro de confronto na ação. A ocorrência está em andamento.