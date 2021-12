Polícia - Manifestação de moradores da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, pedindo o fim das operações no local. Moradores acusam policiais de cometerem excesso durante as ações - Reginaldo Pimenta

Polícia - Manifestação de moradores da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, pedindo o fim das operações no local. Moradores acusam policiais de cometerem excesso durante as açõesReginaldo Pimenta

Publicado 16/12/2021 13:09

Rio - O adolescente Pedro Kaíke Cardoso Borges, de 14 anos, baleado no último sábado, 11, no Morro da Serrinha, em Madureira, apresenta quadro de saúde estável. O jovem havia sido encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, após ser baleado na barriga durante uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Procurada pelo DIA, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) afirmou nesta quinta-feira, 16, que o estado de saúde da vítima, que era grave, apresentou melhora.

Os confrontos na região tiveram início na terça-feira, 7. No sábado, PMs encontraram, no alto do morro, uma casa que era utilizada por traficantes para a realização de festas e reuniões. Nas redes sociais, moradores comentaram que é comum acordar assustado com os tiros. “Já virou rotina acordar com esse despertador. Ninguém aguenta mais todo dia tiroteio, Serrinha precisa de paz”, escreveu um usuário.