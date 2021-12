Mulher é presa após roubar loja em shopping de São Gonçalo - Divulgação

Mulher é presa após roubar loja em shopping de São GonçaloDivulgação

Publicado 16/12/2021 13:01

Rio - Uma mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante nesta quarta-feira por roubar loja de um shopping em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com agentes da Operação São Gonçalo Presente, a jovem tinha na sacola 33 mercadorias, entre elas um urso de pelúcia, um lençol de solteiro, lenços umedecidos, bolos, latas de atum, um laptop infantil, shampoos, condicionadores, bolsas e panos de prato.



Os policiais informaram que estavam patrulhando a região quando uma funcionária da própria loja fez a denúncia. Ao chegarem no local, se depararam com a mulher ainda na loja cometendo os furtos. Durante a abordagem, ela confessou o crime e afirmou que estava com as mercadorias em sua sacola.

A mulher foi encaminhada para a 73ª DP (Neves), onde foi autuada em flagrante pelo crime de Furto ao Estabelecimento Comercial. Os produtos roubados foram devolvidos à loja.