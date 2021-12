Suspeito foi baleado e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação/Arquivo

Suspeito foi baleado e levado ao Hospital Estadual Alberto TorresDivulgação/Arquivo

Publicado 16/12/2021 11:44

Rio - Um suspeito, que não foi identificado, foi baleado durante uma troca de tiros com policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo), nesta quarta-feira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo a PM, o confronto teve início quando agentes que realizavam patrulhamento na Rua Doutor March, no bairro Tenente Jardim, avistaram um grupo suspeito e tentaram realizar uma abordagem.

Ao ver a aproximação dos agentes, o grupo atirou dando início a troca de tiros. Um homem foi baleado e socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Não há informações sobre seu estado de saúde. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um rádio comunicador e drogas. O caso foi encaminhado à 73ªDP (Neves).