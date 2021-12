Wilson Witzel - Jefferson Rudy/Agência Senado

Rio - O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi até as redes sociais nesta quarta-feira (15) para comemorar a aprovação das contas do estado em 2020 e pedir que seu mandado seja devolvido. O Projeto de Decreto Legislativo 62/21, elaborado pela Comissão de Orçamento da Alerj, que pedia a aprovação das contas, teve 53 votos favoráveis e 15 contrários.

Em seu perfil oficial no Twitter, Witzel disse: "Nada como o tempo! Deputados me inocentaram hoje aprovando as contas da minha gestão em 2020, especialmente da Saúde. Agora é só devolver o mandado que o povo elegeu. Deixem as urnas decidirem quem deve ser o Governador!".

Nada como o tempo! Deputados me inocentaram hj aprovando as contas da minha gestão em 2020, especialmente da saúde. Agora é só devolver o mandado que o povo elegeu. Deixem as urnas decidirem quem deve ser o Governador! — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) December 15, 2021

A análise conjunta das contas dos governadores Wilson Witzel e Cláudio Castro foi criticada por parlamentares, já que Witzel sofreu um processo de impeachment baseado nas denúncias de corrupção em contratos da Secretaria de Estado de Saúde durante a pandemia.

Durante o debate, os parlamentares expressaram preocupação de que a aprovação das contas pudesse ser usada como um argumento da defesa do ex-governador, entre eles, a deputada Lucinha (PSDB), que votou contra o texto.

"Acho inadmissível nós votarmos a favor das contas do Witzel porque nós pedimos o impeachment dele", disse em alusão à votação unânime realizada no plenário em setembro de 2020. “Infelizmente, vou votar também contra as contas do Cláudio Castro porque entendo que o líder do governo poderia ter separado essas contas”, concluiu.

As contas do Executivo foram previamente aprovadas pela Comissão de Orçamento da Casa no início do mês, por cinco votos favoráveis e dois contrários. O relatório foi elaborado pelo presidente do grupo, deputado Márcio Canella (MDB).

“O voto foi apresentado com base nos aspectos excepcionais da crise econômica e do estado de calamidade que o Rio se encontrou com a pandemia. Apresentei um parecer favorável com vistas à retomada do equilíbrio das contas do governo. Houve um período incomum e isso não pode ser desconsiderado nessa avaliação. Estamos tratando de uma exceção", justificou.



Além de Canella, votaram favoravelmente os deputados Marcos Muller (SDD), Márcio Pacheco (PSC), Anderson Moraes (PSL) e Zeidan (PT). Já os deputados Luiz Paulo (Cidadania) e Eliomar Coelho (PSol) votaram pela rejeição. "Ter cumprido o índice constitucional, mas não ter feito valer uma Lei em vigor não é o suficiente para que a gente aprove essas contas”, ponderou o deputado Luiz Paulo, que é presidente da Comissão de Tributação da Alerj.