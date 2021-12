Familiares e amigos de Aloy Jupiara doam 90 cestas básicas em ação no Império Serrano - Foto: Divulgação

Publicado 16/12/2021 18:27

Rio - A escola de samba Império Serrano recebeu, nesta quinta-feira, familiares e amigos de Aloy Jupiara em um ato beneficente. A ação em homenagem ao jornalista doou 90 cestas básicas para moradores do Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, cadastrados no Polo Cultural do Império Serrano.

“Tudo o que o Aloy fez na vida foi com amor e intensidade. Em tudo se destacou, no Jornalismo, no mundo do Samba, onde foi jurado no Estandarte de ouro, na Literatura e no coração dos milhares de amigos, entre outros âmbitos. Este é sobretudo um ato de amor, realizado por ele pós vida. Porque o amor que ele semeou aqui ultrapassa os limites do mundo físico. Sobretudo ao Rio, ao samba e ao Império Serrano”, afirmou uma das amigas do jornalista.

Em abril de 2021, Aloy Jupiara morreu, aos 56 anos, vítima das complicações causadas pela Covid-19. Ele ficou internado desde o dia 29 de março na UTI do Hospital São Francisco, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Aloy, que não tinha filhos, era o mais novo de três irmãos.

O jornalista exercia o cargo de editor-chefe do jornal O Dia e é um dos autores de dois livros “Os porões da contravenção” e “Deus tenha misericórdia dessa nação”, escritos com o jornalista Chico Otavio. Recentemente, ele participou do documentário sobre Castor de Andrade. Aloy era apaixonado pela escola de samba Império Serrano.