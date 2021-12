Rio entra em estágio de atenção na tarde desta quinta-feira (16) - Divulgação

Rio - O município do Rio permaneceu em estágio de atenção das 17h10 às 19h30 desta quinta-feira (16), devido aos registros de chuva muito forte a forte em toda a cidade. Por volta das 16h, o Rio já havia entrado em estágio de mobilização pelo terceiro dia seguido. As zonas Oeste e Norte e Baixada foram as regiões que mais sofreram com as chuvas fortes.

O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. Para as próximas horas, a tendência é de redução dos acumulados de chuva, com previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados. Um vídeo enviado ao DIA, mostra a intensidade da chuva em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Confira!

Crédito: Divulgação/O Dia#ODia pic.twitter.com/kwfeYoPFII — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2021

Por conta da chuva, o Centro de Operações Rio registrou diversos bolsões de água pela a cidade (confira a lista no final da matéria); no entanto, quase todos já foram escoados pela Prefeitura do Rio com o apoio da Comlurb. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, um muro cedeu e atingiu um carro na Rua Ivan Vigné. Ainda não há informações de feridos no local

Crédito: Divulgação/ Jornal O Dia#ODia #NovaIguacu pic.twitter.com/bhhMFQNT52 — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2021

Ainda em decorrência das fortes chuvas, os ramais de trem Paracambi e Belford Roxo ficaram suspensos temporariamente. Os trens também operam com intervalos irregulares no trecho Central do Brasil/Gramacho. A Agetransp informou que acompanha a situação. Nas redes sociais, passageiros relataram problemas já conhecidos por eles, goteiras dentro dos vagões.

CHOVE DENTRO DO TREM E A @SuperVia_trens ANUNCIA O AUMENTO DE 2 REAIS NA PASSAGEM!

De acordo com a Defesa Civil municipal, duas sirenes foram acionadas por conta da chuva forte às 17h15. São elas: Comandante Luis Souto (Praça Seca), Sapê (Vicente de Carvalho), Em caso de emergência, ligue 199.

Ocorrências com bolsões d'água



Em andamento:

. Rua Namur, na altura da Rua das Hortências, em Vila Valqueire

. Avenida do Magistério, próximo à Rua Sena, na Ilha do Governador

. Rua Pio Dutra, na altura do nº 536, na Ilha do Governador

. Rua Max Yantok, na altura da Rua Ângelo Pimentel, na Ilha do Governador

. Rua Agenor Pôrto, na altura da Rua Gustavo Viana Filho, em Coelho Neto

Finalizadas:

. Estrada do Cafundá, alt. Estr. Meringuava, na Taquara

. Rua Cândido Benício, alturada da estação BRT Ipase, na Praça Seca

. Rua Sousa Barros, na altura Rua Bolívia, no Engenho Novo

. Avenida Braz de Pina, na altura da Rua Anhembi, em Irajá

. Rua General Polidoro, na altura da Rua Real Grandeza, em Botafogo

. Avenida Ministro Edgard Romero, altura da Rua Conselheiro Galvão, em Madureira

. Praça Jauru, nº 190, na Taquara

. Avenida Brasil, na altura da Rua Horácio Wells, em Irajá, sentido Centro

. Rua Capitão Menezes, na altura da R. Cândido Benício, na Praça Seca

. Avenida Brasil, altura da Filomena Nunes, em Olaria, sentido Centro

. Rua Tonelero, na altura da Rua Siqueira Campos, em Copacabana

. Estrada Intendente Magalhães, na altura da Estrada Henrique de Melo, em Campinho

. Rua Cordovil, na altura da Rua Japuanga, em Parada de Lucas

. R. Vinícius de Moraes, na altura da Avenida Epitácio Pessoa, em Ipanema

. Rua Godofredo Viana, próximo à Rua Lívio Barreto, na Taquara

. Estrada da Bica, na altura da Rua Ipiaba, na Ilha do Governador

. Estrada do Tindiba, na altura Rua Caviana, na Taquara

. Avenida Vicente de Carvalho, na altura Av. Meriti, em Vicente de Carvalho

. Rua Uçá, na altura da Praça Jerusalém, na Ilha do Governador

. Estrada do Barro Vermelho, na altura da Rua Dr. Luís Bicalho, em Rocha Miranda

. Estrada do Portinho, na altura da Rua Eduardo Guimarães, em Irajá

. Avenida dos Italianos, na altura da Rua Turmalinas, em Rocha Miranda

. Estrada do Catonho, na altura do nº 19, no Jardim Sulacap

. Avenida Brasil, na altura do Trevo das Margaridas, em Irajá

. Estrada da Água Grande, na altura do mercado Extra, em Irajá

. Rua Lôbo, na altura da Rua São Venâncio, em Ricardo de Albuquerque

. Rua Argos, na altura do nº 536, em Guadalupe

. Praça Saiqui, na altura do nº 46, em Vila Valqueire

. Rua Japoara, na altura da Rua Guanandi, em Ricardo de Albuquerque

. Estrada do Otaviano, na altura da Rua Apurinãs, em Turiaçu

Recomendações da Prefeitura em caso de chuva forte e alagamentos.



- Não se desloque pelas regiões mais afetadas pela chuva;

- Evite áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos;

- Não force a passagem de veículos em áreas aparentemente alagadas;

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas;

- Em pontos de alagamento, evite contato direto com postes ou equipamentos que possam estar energizados;

- Evite o contato com a água de alagamentos. A água pode estar contaminada e oferecer riscos à saúde;

- Verifique se há sinais de rachaduras em sua residência. Ao perceber trincas ou abalo na estrutura, acione a Defesa Civil pelo número 199 e evite ficar em casa;

- Moradores de áreas de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. As pessoas devem se deslocar para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199;

- Fique atento às informações divulgadas pelos veículos de comunicação e nas redes sociais do COR;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).