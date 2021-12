Concurso de beleza na penitenciária Talavera Bruce - Seap / Divulgação

Rio - Dez detentas participaram, nesta quinta-feira (16), da etapa final da 15ª edição do concurso de beleza Garota TB, na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó. O concurso, realizado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), possui o objetivo de elevar a autoestima e promover a ressocialização e o bem estar entre as internas da unidade.

De acordo com o órgão, a preparação para o momento do desfile começou com um mês de antecedência, quando as participantes realizaram ensaios periódicos de passarela, prova de figurino, teste de maquiagem e penteado.

Para eleger a campeã do desfile, os jurados utilizaram os quesitos beleza, desenvoltura e simpatia. Como premiação, as três vencedoras ganharam uma coroação com faixas, ventilador, secador e prancha de cabelo. Na edição deste ano, que contou com apoio da Igreja Universal do Reino de Deus, da Igreja Metodista Wesleyana e da Assembleia de Deus de Campo Grande, as internas contaram com a presença da bateria da escola de samba Portela, que animou o evento.

O secretário da Seap, Fernando Veloso, parabenizou os envolvidos e destacou a dimensão da iniciativa.

"A importância desse evento é o simbolismo de uma busca por uma vida nova. Parabenizo a todas as internas, policiais penais e instituições religiosas que fizeram esse momento acontecer. É importante lembrar que aqui não têm ninguém certo ou errado, há pessoas que estão cumprindo pena e saldando a sua dívida com a justiça. O nosso trabalho é garantir que isso aconteça da melhor forma possível", disse.

Emocionada, a detenta vencedora do concurso, Talita, agradeceu o apoio recebido. "Foi muito especial! O dia, o desfile e essa vitória. Quero agradecer as minhas colegas que me incentivaram e me ajudaram com a maquiagem e toda a preparação. É uma emoção muito grande que estou sentindo", explicou.