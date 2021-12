Supervia suspende circulação - Divugação / Agetransp

Publicado 17/12/2021 18:51 | Atualizado 17/12/2021 21:58

todos os ramais, precisou ser suspensa temporariamente. De acordo com a empresa, às 21h40, os ramais Japeri, Belford Roxo e Saracuruna tiveram a circulação normalizada. Os ramais Deodoro/Santa Cruz permanecem suspensos devido a alagamentos na linha férrea nas regiões de Magalhães Bastos e Inhoaíba. Rio - A Supervia informou, na noite desta sexta-feira (17), que em função das fortes chuvas que causaram pontos de alagamento na Região Metropolitana do Rio e na via férrea, a circulação de trens deos ramais, precisou ser suspensa temporariamente. De acordo com a empresa, às 21h40, os ramais Japeri, Belford Roxo e Saracuruna tiveram a circulação normalizada. Os ramais Deodoro/Santa Cruz permanecem suspensos devido a alagamentos na linha férrea nas regiões de Magalhães Bastos e Inhoaíba.

O município do Rio entrou em estágio de atenção às 16h36 devido a registros de chuva muito forte a forte nas estações Bangu (26,8 mm) e Saúde (20,6 mm), nas zonas Oeste e Portuária da cidade, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).

A Defesa Civil do Rio acionou 32 sirenes do Sistema de Alerta, em 20 comunidades do município. Os alertas sonoros foram acionados nas comunidades da Chacrinha, Cachoeirinha, Cachoeirinha Grande, Cotia, Dona Francisca, Macacos, Matinha, Bispo, Mangueira, Nossa Senhora da Guia, Parque Candelária, Parque Vila Isabel, Santa Terezinha, Liberdade, Morro do Céu, Ouro Preto, Preto Forros, Sumaré e São João.

Diversos bairros da cidade estão sofrendo com bolsões d'água. Há pelo menos 50 deles espalhados pelo Rio. Na Ilha do Governador houve registro de bolsão d'água na Estrada do Dendê, na Praia da Bandeira. Na linha vermelha, na altura da Avenida Presidente Kennedy, sentido Baixada, também há registro de bolsões. Em Bangu, há bolsões na Rua Francisco Real. Segundo o COR, equipes foram acionadas para as ocorrências.