Tendas foram instaladas para atender casos de gripe durante surto no Rio - Bernardo Costa/ Agência O DIA

Tendas foram instaladas para atender casos de gripe durante surto no RioBernardo Costa/ Agência O DIA

Publicado 17/12/2021 08:57

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, este ano, foram registrados cinco óbitos por H3N2, subtipo do vírus da gripe, em território fluminense. Em 2020, foi notificado um óbito causado por este subtipo e, em 2019, dois óbitos. Já o vírus da gripe suína (H1N1), causou 63 mortes registradas pelo estado em 2019.





Na última terça-feira (14) a SES informou que, diante das manifestações a respeito do aumento de casos de gripe nas últimas semanas, a Região Metropolitana do Rio enfrenta uma epidemia do vírus influenza A (H3N2). A classificação é adotada quando há a ocorrência coletiva de uma doença que rapidamente se espalha, por contágio direto ou indireto até atingir muitas pessoas em um determinado território e que se extingue após um período.

As tendas funcionam todos os dias, das 7h às 19h. O cronograma inicial prevê que a mobilização permaneça durante todo o mês de dezembro, mas poderá sofrer alteração em caso de melhora ou piora do surto da doença.



Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, ao contrário dos demais estados — onde os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave são, em sua maioria, casos positivos para covid-19 —, o vírus Influenza é predominante no Rio de Janeiro. O cenário é o mesmo para crianças e adultos.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que foi observada uma queda de 16% no número de atendimentos de pacientes com síndrome gripal nas unidades de urgência e emergência em relação à semana passada. Segundo a pasta, entre os dias 13 e 15 de dezembro, foram realizados 34,7 mil atendimentos de síndrome gripal na rede municipal de assistência. As regiões da cidade com mais atendimentos foram as APs 3.1 (região da Leopoldina), 4.0 (Barra e Jacarepaguá) e 5.2 (Campo Grande).



Para o enfrentamento desse cenário epidemiológico, a SMS informou que tem intensificado a campanha de imunização contra a gripe dos cariocas, de acordo com a disponibilidade de doses. Em 2021, o total de imunizados é de mais de 2,7 milhões de pessoas, de acordo com a pasta.