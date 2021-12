O aposentado Luís Carlos dos Santos, de 70 anos, procurou o novo o polo contra a gripe na policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/12/2021 11:46

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta terça-feira, 14, mais três centros de atendimento a pacientes com gripe no Rio. O primeiro polo foi aberto pela manhã na Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, em Bangu, na Zona Oeste. Os dois outros ficam na Unidade Ambulatorial Almir Dutton, em Campo Grande, e na Policlínica Rodolpho Rocco, em Del Castilho.

O aposentado Luís Carlos dos Santos, de 70 anos, decidiu procurar atendimento na nova unidade em Bangu na manhã desta terça-feira. “Eu estava sentindo muita febre, com tosse constante e secreção. Fui atendido rápido e fiz teste de Covid. Quanto tá ruim, tá ruim, mas quando tá bom, com um atendimento desse de primeira linha, nós temos que elogiar”, contou.



O motorista Celso da Silva, de 49 anos, também foi até a Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho, depois de apresentar sintomas gripais como falta de ar, tosse e catarro. “É muito bom ver isso aqui (a nova unidade), porque realmente alivia um pouco as UPAs e os hospitais nos arredores, que estava tudo tendo colapso. Que sirva de exemplo para termos mais lugares assim no Rio de Janeiro.”



Já a aposentada Maria do Carmo Silva, de 71 anos, levou o filho para uma consulta e disse que a iniciativa é “muito importante para todos, principalmente para os pobres, que estão precisando, porque facilita o atendimento.”



Frente à epidemia de Influenza na cidade, as unidades inauguradas pela prefeitura recebem pessoas com sintomas como febre, calafrio, tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e alteração no olfato ou paladar. O objetivo é desafogar as UPAs e oferecer atendimento direcionado aos casos de gripe.



Na última semana, a SMS inaugurou três centros de atendimento, localizados na Vila Olímpica do Alemão, Parque Olímpico da Barra e na Vila Olímpica de Honório Gurgel. Os polos funcionam de segunda-feira a domingo, das 8h às 17h e realizam também testagem para covid-19, conforme indicação médica.



Influenza é predominante no estado do Rio



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) já instalou tendas de atendimento contra a gripe em cinco UPAs 24 horas: Marechal Hermes, Tijuca, Botafogo, Jacarepaguá e Penha. A iniciativa integra o plano de contingenciamento à epidemia de gripe na capital fluminense, que também inclui o reforço nas equipes médicas dentro da rede estadual.



As tendas funcionam todos os dias, das 7h às 19h. Só na última sexta-feira, 10, as UPAs e as novas unidades realizaram 2.102 atendimentos contra a gripe. O cronograma inicial prevê que a mobilização permaneça durante todo o mês de dezembro, mas poderá sofrer alteração em caso de melhora ou piora do surto da doença.

Segundo o Boletim InfoGripe da Fiocruz, ao contrário dos demais estados — onde os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave são, em sua maioria, casos positivos para Covid-19 —, o vírus Influenza é predominante no Rio de Janeiro. O cenário é o mesmo para crianças e adultos.

Cidades da Baixada enfrentam epidemia sem doses da vacina

Justamente quando o Rio atravessa um período epidemiológico crítico, algumas cidades da Baixada Fluminense seguem sem doses da vacina da gripe. O imunizante está em falta em Nova Iguaçu, Nilópolis e em Duque de Caxias — que, inclusive, integra a lista das cidades onde há crescimento de casos de Influenza, ao lado de Belford Roxo, São João de Meriti, Niterói e São Gonçalo.



A Secretaria Municipal de Saúde de Caxias informou que o estoque de imunizantes contra a gripe chegou ao fim na última quinta-feira, 9. “A Secretaria esclarece ainda que o município Duque de Caxias registra um aumento na demanda de pacientes com síndrome gripal, chegando a até 300% em algumas unidades de saúde, principalmente no primeiro distrito, além de um avanço maior em escolas e creches”, disse em nota.

A cobertura vacinal para gripe na cidade atinge o percentual de 54,1% no LocalizaSUS, número que deve aumentar assim que as últimas doses aplicadas sejam cadastradas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 4.600 doses serão entregues ao município já nesta quarta-feira, 15.

A prefeitura de Nilópolis disse que a imunização contra a gripe, suspensa dia 8 de dezembro por falta de doses, continua interrompida. “A Secretaria Municipal de Saúde informa que já agendou a retirada das vacinas contra a gripe para quinta-feira, 16 de dezembro. Foram liberadas apenas 1200 doses, o que não garante a retomada da vacinação para o total da população, somente para o grupo prioritário.''

Em Nova Iguaçu, no entanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que 4.200 doses da vacina contra a Influenza foram disponibilizadas pela SES para retirada nesta terça-feira, 14, mas que a quantidade só atenderia a “uma manhã de aplicação da vacina na cidade”.



Ainda de acordo com o Boletim InfoGripe da Fiocruz, a cidade do Rio de Janeiro é um importante eixo da mobilidade aérea nacional, o que pode estar relacionado ao aumento dos casos de SRAG no estado como um todo, especialmente onde as medidas não farmacológicas para a mitigação da COVID-19 estão com baixa adesão.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci