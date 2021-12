Rio que corta Morro Agudo, em Nova Iguaçu - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 18/12/2021 11:10

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram as buscas pelo menino que desapareceu em um rio, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã deste sábado. Identificado apenas como Lucas, de 13 anos, o adolescente brincava com amigos no Rio Botas, quando houve um temporal e ele não foi mais visto.

Os militares do Quartel de Nova Iguaçu procuram pelo menor desde o final da tarde de sexta-feira, logo após o desaparecimento, mas tiveram que encerrar as buscas horas depois por conta das condições climáticas. Os bombeiros retomaram a atividade às 7h deste sábado, mas ainda não localizaram o menino. Mergulhadores integram a equipe.

Moradores da região afirmam que Lucas teria pulado no rio, que corta o bairro de Comendador Soares, com alguns amigos durante a chuva, uma brincadeira habitual entre as crianças da região. Os populares ainda contaram que os outros meninos saíram da água quando a chuva apertou, mas o adolescente não foi mais visto.

O trecho do rio fica na região de Morro Agudo e é chamado por moradores de 'valão'. Em vídeos que circulam nas redes sociais desde a tarde de sexta-feira, a mãe de Lucas, em desespero, pede ajuda aos vizinhos para conseguir localizar o filho. Voluntários se uniram aos bombeiros em mutirão. "Quem puder vir me ajudar, estou em Morro Agudo. Quem tiver lanterna, corda, e puder vir, vou agradecer. Meu filho caiu seis horas da tarde. Todo mundo sabe que fecho na luta de todos, fechem na minha também", diz a mulher.