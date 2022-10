A funkeiro Biel do Furduncinho se manifestou em uma rede social - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2022 11:43 | Atualizado 13/10/2022 11:47

Rio -Após o ataque a tiros contra a van em que retornava de um show, o funkeiro Gabriel Florêncio Peixoto, conhecido como Biel do Furduncinho, se manifestou nas redes sociais. Em vídeo divulgado no Instagram, o artista disse "ser vítima de uma covardia" e já conhecer quem foi o autor dos disparos que atingiram o veículo, na madrugada desta quarta-feira (12), na rua Ururaí, no bairro de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio.

"Nós fomos vítimas de mais uma covardia, a troco de nada", disse o artista, que ainda comemorou o fato dos funcionários terem escapados ilesos do incidente. Segundo ele, o suspeito de ter atirado contra a van que transportava a equipe, já foi identificado e teria tentado "se exibir para duas mulheres" que o acompanhavam no veículo.

"Já descobrimos quem foi (o autor). O cara estava bêbado, e quis se exibir para as duas mulheres (que o acompanhavam). Eu vou explicar tudo logo mais", disse.

O intérprete do hit 'Ai preto' retornava de uma apresentação em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, aproximadamente às 6h30, para a casa de um produtor naquele endereço quando um homem em um táxi disparou contra o utilitário que transportava a equipe do cantor. O local é utilizado como ponto de encontro para os funcionários e acomodação dos equipamentos utilizados nas apresentações.

Segundo outro produtor, que não quis se identificar, já não havia ninguém no veículo, cerca de dez pessoas, quando um homem de aproximadamente 40 anos, dirigindo um táxi modelo Siena, se aproximou na direção contrária e reclamou da luz do farol da van. O motorista, então, se dirigiu ao painel para desligar o item, mas o suspeito reclamou da demora e efetuou os disparos.

"O motorista estava indo desligar o farol quando o homem, que estava acompanhado de outro homem e duas mulheres disse: anda logo, está demorando muito! E deu uns dez tiros na nossa van", disse. "Todo mundo que estava lá, correu para dentro da casa para se proteger".

Segundo a testemunha, o suspeito, que estava acompanhado de outro homem e duas mulheres, ainda retornou à casa e ameaçou de morte a equipe. Em seguida, foi embora do local.

Produtor desconfia de uma possível fuga

O produtor contou ao DIA que testemunhas afirmaram que o atirador mora próximo ao local e, inclusive, após o incidente, teria sido visto colocando malas no automóvel, acompanhado de uma mulher. Ele desconfia de que o casal tenha fugido.

Delegacia do bairro investiga o caso

Após o incidente, três membros da equipe compareceram à 40ª DP (Honório Gurgel). Segundo a Polícia Civil, os envolvidos não quiseram registrar a ocorrência. A unidade, no entanto, abriu procedimento para apurar os fatos, uma vez que "se trata de crime de ação pública incondicionada, que independe da vontade dos comunicantes".

Procurada, a assessoria da PM informou que não houve registro de chamados para a corporação no endereço.