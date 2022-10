Polícia apreendeu drogas em um quintal de uma casa em Campos dos Goytacazes com informações do Disque Denúncia - Divulgação

Polícia apreendeu drogas em um quintal de uma casa em Campos dos Goytacazes com informações do Disque DenúnciaDivulgação

Publicado 13/10/2022 19:23

Norte Fluminense - Policiais do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) apreenderam, nesta quinta-feira (13), 361 trouxinhas de maconha, 244 pinos de cocaína e 53 pedras de crack em um imóvel no bairro Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com a polícia, as drogas estavam no quintal da residência.



O caso foi registrado na 134ª DP (Campos dos Goytacazes).

O Disque Denúncia recebe informações anônimas sobre esconderijos de drogas em seus canais de atendimento:



Central: 21.2253 1177



WhatsApp: 21.99973 1177



Aplicativo: Disque Denúncia RJ