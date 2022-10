Estação de Ipanema ficou lotada de passageiros, nesta quinta-feira (13) - Fernanda Amorim / Redes Sociais

13/10/2022

Rio – Passageiros ficaram presos na estação General Osório, em Ipanema, Zona Sul, nesta quinta-feira (13), devido a um problema em uma composição entre as estações Siqueira Campos e Cantagalo, ambos em Copacabana. O problema aconteceu justamente no horário de maior fluxo, quando as pessoas estavam voltando do trabalho.



Segundo o MetrôRio, os seguranças conduziram os passageiros pela plataforma de serviço, uma passarela que fica dentro do túnel (passarela que acompanha toda a extensão), até a estação Siqueira Campos. Em nota, a concessionária informou que, naquele momento não havia operação em Siqueira Campos, Cantagalo e Cardeal Arcoverde. A nota explicou também que o serviço da linha 1 estava ocorrendo entre Uruguai e Botafogo, o da linha 4, circulando entre General Osório e Jardim Oceânico e, o da linha 2, operando entre Botafogo e Pavuna, sem alteração.



Por volta de 18h14, o MetrôRio emitiu uma nova nota, atualizando que "todos os clientes foram conduzidos em segurança às estações" e que "as vias foram energizadas e a operação nas três linhas foi restabelecida".

Já em outra nota, enviada às 20h35, a concessionária afirmou que "os passageiros foram orientados pelos agentes das estações e em avisos sonoros, e os que desejaram sair do sistema receberam o bilhete Siga Viagem, que permite realizar o trajeto em outro meio de transporte sem pagar outra passagem.



O trem em questão foi retirado de circulação e será avaliado pela equipe de manutenção. A causa do problema está sendo apurada".



Em vídeos que circulam pelas redes sociais, a estação aparece cheia de passageiros. Muitos desistiram de esperar uma solução e procuraram fazer o caminho interditado de ônibus. Apesar de nos vídeos aparecerem filas e uma alta concentração de passageiros nos pontos, a Rio Ônibus informou que a frota está absorvendo a demanda e que até o momento não havia registros de dificuldades.