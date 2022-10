Atropelamento deixa um rapaz e uma idosa feridos na Rua Conde Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 13/10/2022 19:36

Rio - Uma perseguição de trânsito terminou com duas pessoas atropeladas na tarde desta quinta-feira (13), na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com a ocorrência do 6° BPM (Tijuca), um veículo Fiat Toro estaria sendo perseguido por um carro Corolla, de cor preta.



Na tentativa de fuga, a Fiat Toro subiu na calçada e atropelou uma idosa, identificada como Marisa Regina Braga, de 78 anos, e depois atropelou Matheus Pedro Lopes da Silva, de 24 anos. O jovem estava trabalhando na reparação do asfalto na Rua Aguiar, próximo ao número 41, quando foi atingido. Segundo a Secretaria Municipal de Conservação, Matheus é funcionário de uma empresa que presta serviços à prefeitura do Rio.



Os dois feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. A direção da unidade informou que ambos estão estáveis.



Os veículos envolvidos na perseguição não pararam para prestar socorro. A Fiat Toro seguiu sentido o Morro do Turano, no Rio Comprido. A ocorrência está em andamento.