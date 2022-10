Homem foi preso por agredir a mulher, em Copacabana, na Zona Sul - Divulgação

Homem foi preso por agredir a mulher, em Copacabana, na Zona SulDivulgação

Publicado 13/10/2022 19:18

Rio - Agentes do programa Rio+Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), prenderam, na tarde desta quinta-feira (13), um homem, de 27 anos, por agressão à mulher, em Copacabana, na Zona Sul. A identidade dele não foi revelada.



A equipe de patrulhamento foi acionada pela Clínica da Família do bairro, que realizou o atendimento da vítima.

A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, prestou auxílio à vítima Divulgação

Com as características físicas do agressor, informadas pela mulher, a equipe iniciou as buscas nas ruas do entorno. Alguns minutos depois, encontrou o homem próximo à estação de metrô Siqueira Campos. A ocorrência foi encaminhada para a 12ª DP (Copacabana) e a Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi acionada para prestar auxílio à vítima. Ela também foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo delito."Essa é mais uma prisão fundamental das equipes do Rio+Seguro, alinhadas à Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, justamente para que a gente possa combater com muita energia e com prioridade a violência contra a mulher. Esse é mais um sinal de que a prefeitura está atenta à segurança pública do carioca, especialmente das mulheres. É inadmissível termos índices de violência doméstica tão altos como ainda temos", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.