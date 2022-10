Polícia Militar prende grupo que tentava roubar cabos de fibra na Penha, Zona Norte do Rio - Divulgação/PMERJ

Publicado 13/10/2022 18:51 | Atualizado 13/10/2022 20:29

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta quinta-feira (13), cinco criminosos que se passavam por funcionários da operadora Oi para furtar cabos de fibra óptica em galerias subterrâneas na Rua Guaianazes, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo o 16º BPM (Olaria), PMs foram acionados pela empresa de telefonia e, ao chegar no local, flagraram o grupo realizando o transbordo dos cabos para veículos que faziam a cobertura dos bandidos. Para não levantar suspeita, os assaltantes usavam uniformes e caminhões adesivados com a identificação da operadora Oi.



Após serem abordados pelos policiais, os cinco confessaram que estavam furtando cabos e tentaram ainda subornar os agentes oferecendo metade dos futuros lucros que seriam adquiridos com o furto dos equipamentos. O grupo foi preso em flagrante e levado à 22ª DP (Penha), onde o caso foi registrado.

Veja vídeo:

Cinco criminosos, utilizando uniformes e veículo da @oi_oficial, foram presos, no momento em que realizavam furto de cabos de fibra óptica que estavam armazenados em galerias subterrâneas localizadas na Rua Guaianazes, na Penha. O caso foi encaminhado à 22ª DP. pic.twitter.com/MQDimyYQk4 — @pmerj (@PMERJ) October 13, 2022

Procurada, a operadora Oi informou que vai acompanhar cuidadosamente as investigações do caso e colaborar para que todas medidas cabíveis sejam aplicadas, inclusive com a responsabilização criminal dos envolvidos.

"Como tem sido veiculado pela imprensa, a empresa vem sendo constantemente vítima de furtos e vandalismo na sua infraestrutura de telecomunicações, e tem tomado todas as providências possíveis para minimizar o impacto para seus clientes", completou a empresa, em nota.