Estação Colônia, no corredor Transolímpica, foi fechada na última terça-feira (11) para receber as intervenções - Divulgação

Publicado 13/10/2022 19:21

Rio – Três estações do BRT estão em obras para melhorias. Duas delas, a Colônia, no corredor Transolímpica, e a Parque das Rosas, no corredor Transoeste, já foram fechadas para receber as intervenções, na última terça (11) e nesta quinta-feira (13), respectivamente. Já a estação Taquara, módulo expresso, do corredor Transcarioca, será fechada no próximo sábado (15). A previsão de reabertura de cada uma é de uma semana a partir da data do início das obras.

De acordo com a Mobi-Rio, as intervenções vão seguir os padrões adotados nas demais, como a substituição das portas de vidro por chapas de aço vazadas, a instalação de fiação embutida, além de portas com trava automática e mecanismos blindados.

Na quarta-feira (12), a estação Ricardo Marinho, na Barra, Zona Oeste, foi reaberta após passar por reforma, sendo a 73ª remodelada no sistema desde março de 2021.