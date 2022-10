MC foi levado para a 33ª DP (Realengo) - Divulgação

Publicado 13/10/2022 18:53

Rio - Policiais da 33ª DP (Realengo) prenderam, na manhã desta quinta-feira (13), na cidade de Araruama, Região dos Lagos, Thalles Vinnicius Rocha de Azevedo, conhecido como MC VN RJ, por suspeita de roubo de um aparelho celular e da realização de transferências bancárias na conta da vítima.

O setor de inteligência da 33ª DP vinha fazendo o monitoramento do suspeito, que era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal. Não houve resistência.

Através dos dados referentes à transferência bancária, a vítima foi capaz de descobrir o nome e CPF de Thalles, para quem o dinheiro havia sido enviado via pix. Ao pesquisar nas redes sociais, encontrou as páginas do suspeito e o reconheceu como um dos autores do roubo, sendo ele aquele que teria anunciado o assalto e levantado a blusa para mostrar a arma de fogo.

Thalles é cantor de funk e conhecido nas redes sociais como MC VN RJ, com mais de 16 mil seguidores no TikTok e mais de 316 mil ouvintes mensais no Spotify, entre as músicas está “Tropa do mantém”, com 14 milhões de reproduções na plataforma de streaming.